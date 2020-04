Lutte contre le Covid-19 : des tutoriels vidéos dédiés aux personnels soignants

De nombreux soignants ont quitté leur service pour renforcer les équipes de réanimation afin de lutter contre le Covid-19. Pourtant, les gestes à accomplir y sont très spécifiques. C'est dans cette optique que certains médecins ont mis en ligne des tutoriels vidéos. Ces derniers ne remplacent pas la formation, mais ils permettent d'aller plus vite. Cette aide à la formation sert également aux étudiants et aux soignants retraités appelés en renfort dans les hôpitaux.



