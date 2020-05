Lutte contre le virus : l'enfer bureaucratique

Actuellement, on peut reprocher à la bureaucratie française un excès de précaution et de procédure. Notre administration a parfois compliqué la bataille contre le coronavirus. Dans cette crise sanitaire, elle a provoqué un retard considérable dans les prises de décision. Retard que l'Hexagone n'a d'ailleurs toujours pas rattrapé.



