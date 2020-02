VIDÉO - Macron répond au neurologue qui l'a interpellé à La Pitié-Salpêtrière : "Il n'a rien à avoir avec le coronavirus"

Alors qu'il saluait le personnel, le président de la République a été interpellé par le neurologue François Salachas, membre du collectif inter-hôpitaux, qui l'a appelé à saisir l'occasion de cette crise sanitaire pour "refinancer l'hôpital public". "Le moment opportun d'agir pour un président de la République, même pour une situation dont il n'est pas responsable, c'est maintenant. [...] Prenez la main et donnez les moyens au ministre de la Santé, à Martin Hirsch (patron de l'APHP, ndlr), pour les nous donner les moyens de soigner nos patients".

C'est qu'après près d'un an de conflit, l'hôpital public, bousculé entre grève dans les urgences, démissions collectives des tâches administratives pour ouvrir les yeux des autorités compétentes face au manque de lits, de personnel ou de trop faibles hausses de salaires, "est au bout", reprend le praticien. Qui admoneste le chef de l'Etat : "On est au bout et, pour le moment, vous n'êtes pas là". En dépit des dénégations du Président, il compare la situation de l'hôpital public à celle de Notre-Dame : "Quand il a fallu la sauver, il y avait beaucoup de monde pour être ému. L'hôpital public est en train de flamber à la même vitesse à laquelle Notre-Dame a failli flamber".

En face, le Président écoute, hoche la tête, répond par bribes, assure qu'il "n'aime pas les effets d'annonces", "qu'il n'est pas dans le déni", dit qu'il a "parfois le sentiment de payer l'addition de beaucoup de comptes qui sont restés non soldés" par le passé, et tente d'instiller de la confiance au neurologue et à ses équipes : "Je compte sur vous". Son interlocuteur, invité à un tête-à-tête de "quelques instants" avec Emmanuel Macron, répond par l'affirmative. Mais reste méfiant : "Vous pouvez compter sur moi. L'inverse reste à prouver."