VIDÉO - Maladie de Lyme : une augmentation significative du nombre de cas l'an dernier

La maladie de Lyme est en progression. Le nombre de nouveaux cas "diagnostiqués en médecine générale en France" a atteint 104 cas pour 100.000 habitants l'an dernier (soit plus de 67.000 cas), contre 69 pour 100.000 en 2017 (environ 45.000 cas). "Des conditions climatiques favorables au développement des tiques et la sensibilisation des professionnels de santé au diagnostic de cette maladie pourraient expliquer cette augmentation", a indiqué la Direction générale de la santé (DGS), à l'issue d'une réunion sur ce dossier au ministère.





Selon les chiffres de Santé publique France et du réseau de surveillance Sentinelles, l'incidence de cette maladie transmise par les tiques était stable autour de 26.000 nouveaux cas par an entre 2009 et 2014, avant d'augmenter à 33.200 en 2015 et 54.600 en 2016, puis de retomber à 44.700 cas diagnostiqués en 2017.