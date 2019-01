Épidémie de grippe : toutes les régions désormais touchées

Il y a quelques jours encore, la Normandie résistait encore (un peu) au virus. Désormais, toute la France est officiellement touchée par l'épidémie de grippe. C'est ce qui ressort du dernier bulletin hebdomadaire de l'agence sanitaire Santé publique France, qui indique que l'épidémie, partie de l'Occitanie, s'est généralisée la semaine dernière.





L'agence sanitaire relève "une part importante de la grippe dans les hospitalisations". Parmi les patients qui se sont présentés aux urgences la semaine dernière, plus d'un millier ont été hospitalisées, soit près de 400 de plus que la semaine précédente, selon le réseau Oscour.





Ces hospitalisations concernent principalement les 75 ans ou plus (39%) et les enfants de moins de 5 ans (20%). Plus généralement, la part des hospitalisations pour grippe ou syndrome grippal parmi les hospitalisations était de 18/1.000, en "forte augmentation" par rapport à la semaine précédente (11/1.000). Depuis le 1er novembre, 422 cas graves de grippe (dont 92 la semaine dernière) ont été admis en réanimation.