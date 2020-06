Manifestation à Paris : quelles sont les revendications des soignants ?

À Paris, la manifestation des personnels soignants va commencer devant le ministère de la Santé dans quelques minutes. À l'angle de l'avenue de Ségur, de nombreux soignants sont déjà sur place. Les grévistes réclament des engagements fermes de la part du gouvernement. Ils veulent également rappeler leurs revendications : plus de moyens dans les hôpitaux, un gel des fermetures de lits et la revalorisation des salaires d'au moins 300 euros.



