Manifestations pour l'hôpital : que réclament les soignants ?

Ils s'étaient donnés rendez-vous ce mardi à Paris, sur l'esplanade des Invalides. Des milliers de soignants ont voulu faire entendre leur voix et leurs revendications. Un rassemblement qui a donné lieu à des incidents. Des black blocs, des ultra-jaunes et autres casseurs plus ou moins étiquetés, ont affronté les forces de l'ordre. Que réclament concrètement les deux millions de personnels de santé ?



