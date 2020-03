Martin Hirsch : "Soigner c'est prendre des risques"

Ce dimanche soir, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, Martin Hirsch a présenté les données se rapportant à la pandémie de coronavirus. Il a fait savoir que "dans l'ensemble de l'Île-de-France, 700 patients sont dans les lits de réanimation". Il a aussi rappelé que "soigner, c'est prendre des risques. Et ne pas faire attention, quand on fait partie de la population générale, c'est faire prendre des risques à d'autres".



