Masque chirurgical, lavable et réutilisable 10 fois selon UFC-Que Choisir

Nous pensions tous qu'il fallait impérativement porter les masques chirurgicaux qu'une seule fois. Nous avions tout faux, car ces outils sont bien lavables. Nous pensions également que dans le tambour de la machine à laver dégradait leur matière. Ce n'est pas le cas, car même après dix lavages à 60 degrés et un séchage à la machine ou à l'air libre, les masques chirurgicaux gardent la quasi-totalité de leur pouvoir filtrant.



Le CNRS et plusieurs médecins avaient déjà remarqué cette propriété. Et des scientifiques ont pu vérifier que même après dix lavages, la protection contre les fameuses gouttelettes qui transmettent le virus reste excellente, à plus de 90%. Anne-Sophie Stamane, journaliste santé UFC-Que Choisir, nous a expliqué que "même après dix lavages, les masques chirurgicaux affichent des performances meilleures que celles des masques en tissu". En théorie, cette nouvelle fait donc passer le prix du masque chirurgical de 50 à 5 centimes par utilisation. Ce qui est une économie pour les utilisateurs.