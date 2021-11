VIDÉO - Vaccin et pass sanitaire, masque, école : le récap des annonces d'Olivier Véran

Face à la fulgurance du virus, le gouvernement resserre la vis. À partir de ce samedi, tous les Français de plus de 18 ans seront éligibles à la dose de rappel. Le délai avec la précédente injection de vaccin anti-Covid est au passage réduit : il passe de six à cinq mois. Et si vous ne faites pas ce rappel, votre pass sanitaire sera désactivé sept mois après la dernière dose. Une mesure en vigueur à partir du 15 janvier.

Autre annonce faite par Olivier Véran ce jeudi : pour les non-vaccinés, les tests PCR et antigéniques seront valables dans le pass sanitaire pendant 24 heures, et non plus 72 heures.