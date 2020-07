Masques obligatoires : où les trouver et à quel prix ?

Pour se procurer un masque, la pharmacie reste souvent le premier réflexe. Et il y est même possible d'en acheter à l'unité. Pour éviter les abus, le prix d'un masque chirurgical a été plafonné à 95 centimes d'euro. Pour les masques réutilisables en tissu, il faut compter entre cinq et dix euros. Dans les supermarchés, les modèles jetables sont vendus à prix coûtant. Il n'y aura plus de problèmes d'approvisionnement, car la capacité de production de notre pays est désormais de 500 millions de masques hebdomadaires.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.