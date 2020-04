Masques pour les soignants : l'approvisionnement est-il enfin assuré ?

Sur présentation d'une carte professionnelle, les soignants peuvent récupérer 18 masques de protection par semaine dans les pharmacies. Mais cet outil de travail devenu très indispensable est encore une denrée rare. Bien que son approvisionnement soit plus régulier, il est encore insuffisant. Selon le gouvernement, 40 millions de masques seraient nécessaires pour les professionnels chaque semaine. D'ici fin avril, l'Hexagone produira cinq fois plus de masques en plus des 60 millions d'unités importées de l'étranger chaque semaine. Mais ce chiffre est bien trop bas pour les collectifs de médecins.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.