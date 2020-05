A Mayotte, seul département d'outre-mer en rouge, le déconfinement est reporté

Mayotte, 300.000 habitants dont une grande partie vivent sous le seuil de pauvreté, et un virus qui circule encore activement : passé en "phase 3", ce département d'outre-mer compte désormais 800 cas de Covid-19 et 44 hospitalisations dont neuf en réanimation, sur les 16 places disponibles. On dénombre par ailleurs sept décès. Le dernier étant celui de l'imam de la grande mosquée de Mamoudzou.

Il faut dire que dans les bidonvilles, les familles vivent dans de petites cases en tôle et avec la température, impossible d'y rester confiné. Il est également difficile de respecter les gestes barrières et de se laver les mains, faute d'eau courante. "On nous dit de rester à la maison, mais on ne peut pas parce qu'on vit dans des conditions trop difficiles. Dès qu'on sort pour essayer de trouver quelque chose, on nous dit de rentrer. Les gens ne comprennent pas qu'on n'a pas de quoi manger", interpelle un habitant.

La situation est donc préoccupante et entraîne des violences, et des pillages. Le préfet de Mayotte Jean-François Colombet a d'ailleurs précisé lundi soir sur la chaîne Mayotte la 1ere que le dispositif de couvre-feu était maintenu. "Le confinement a bien fonctionné pendant trois semaines, mais aujourd'hui, il marche moins bien, car la moitié de la population a moins de 18 ans", a-t-il analysé.