Mesures de restriction : pourquoi Emmanuel Macron fixe-t-il un horizon de "4 à 6 semaines" ?

Alors qu'un tour de vis supplémentaire est toujours envisagé dans vingt départements pour faire face à la crise sanitaire, Emmanuel Macron, en visite à Stains (Seine-Saint-Denis) lundi, a estimé qu'il fallait encore "tenir" "quatre à six semaines". Une perspective accueillie avec fatalisme par la population. "On n'a pas le choix. On va se plier à ça en espérant des jours meilleurs", estime ainsi un jeune homme face aux caméras de TF1. "Je préfère un couvre-feu encore un peu qu'un confinement. Surtout pas de confinement le week-end, c'est pas possible", se lamente de son côté une jeune femme. "J'aurais préféré un couvre-feu général, une bonne fois pour toutes et qu'à partir de là, on espère une amélioration", tranche encore un autre.