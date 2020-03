Mise au point : vers une relocalisation de nos usines de santé ?

Peut-on imaginer recommencer à produire massivement des médicaments et du matériel médical sur le sol français ? Selon notre spécialiste économie François Lenglet, ce scénario peut se produire parce que "les États seront plus attentifs au maintien sur leur sol national d'usines de produits vitaux". L'épidémie de coronavirus "ne fait qu'accélérer un retournement qui était déjà à l'œuvre", a-t-il ajouté.



