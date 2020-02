Morgan, sorti de l'engrenage de l'anorexie

À 17 ans, après un chagrin d'amour, Morgan s'est mis en tête de perdre du poids et de se muscler. Mais il a perdu pied et 30 kg en huit mois. À moins de 37 kg pour 1,70 m, il a failli mourir. Suivez son témoignage rare sur l'anorexie, un trouble du comportement alimentaire, au cause et à la guérison complexe. Un mal qui ne concerne pas que les jeunes filles, il se conjugue aussi au masculin.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.