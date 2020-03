Municipales 2020 : le coronavirus contamine la campagne

Faire campagne dans une des neuf villes au cœur du foyer du coronavirus est une opération délicate pour les candidats aux municipales. Tenter de convaincre dans ce contexte est un défi pour eux. Certains évitent les poignées de main et les porte-à-porte. D'autres affirment que le coronavirus et toutes les mesures qui l'imposent fausseraient le scrutin.



