VIDÉO - On a testé la naturopathie, une médecine au naturel

Un problème de peau, de stress, des maux de têtes répétitifs… On peut se rendre chez un naturopathe pour toutes sortes de raisons. "Il y a des personnes qui viennent pour perdre du poids (…) c’est une grande partie de ma clientèle", nous explique Marc Le Quenven. Que ce soit pour de la détox ou pour de la revitalisation, "l’idéal c’est de consulter trois fois par an".

Les consultations durent beaucoup plus longtemps que chez le médecin généraliste, entre 1h15 et 1h30 en fonction des cas. Un certain nombre de questions sur la psychologie, l’alimentation et le sport – les trois principales techniques sur lesquelles repose la médecine - sont posées au patient. Aucune auscultation n’est nécessaire. Et pour cause, le naturopathe ne pose aucun diagnostic ni aucune ordonnance. Il prodigue uniquement des conseils.