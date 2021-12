Les autotests se font rares en pharmacie : "On a été dévalisés, on en recevra en fin de semaine"

Résultat, dès l’ouverture, ce mercredi matin, les pharmacies sont prises d’assaut pour trouver le précieux sésame. "On a été dévalisés. Les gens se sont précipités dessus, ce qui est normal, donc là, on n’en a plus et on n’en recevra qu’en fin de semaine", témoigne par exemple une pharmacienne.

Finalement non remboursés, cela n’a pas pour autant freiné la ruée vers les autotests, qui coûtent environ 5 euros et offrent un résultat rapide en quinze minutes. "Comme on a des personnes fragiles autour de nous, on veut essayer de se protéger", argumente une passante. "Plus de sécurité et être tranquille dans notre tête", renchérit son conjoint. Mais selon le syndicat des pharmaciens, les stocks sont limités à trois millions par semaine pour tout le pays. "C'est parce qu'au niveau des fournisseurs, ça ne suit pas. Du coup, pour les gens qui en cherchent partout, c'est très compliqué", explique une pharmacienne.

Toutefois, le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France temporise. Selon Philippe Besset, quant à lui interrogé par LCI, les commandes des pharmaciens peuvent suffire pour répondre à la demande. "Chaque officine a commandé entre 500 et 1000 autotests. Au total, cela fait donc entre 10 et 20 millions d’autotests (dans les pharmacies du pays, NDLR)", dit-il. Avant d'ajouter : "Mais je ne sais pas si les livraisons vont suivre. À titre personnel, ma commande devait arriver mardi. Je ne l’ai pas reçue".