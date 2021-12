Nouvel An sous-Covid : ruée sur les tests pour un réveillon serein

Jeudi, les 150 boîtes d'autotests sont parties tout de suite. Ce vendredi matin, ils sont à peine posés dans les rayons que les clients arrivent. C'est comme un incontournable de la liste des courses de la Saint-Sylvestre. "Puisque je reçois ce soir, je voudrais faire mon test pour me protéger et puis avertir mes invités", confie une passante. Et puis, le nombre de cas positifs et le contexte très anxiogène lié à cette situation sanitaire encouragent beaucoup de gens à se tester. Tout le monde a une bonne raison : "il faut se prémunir de pas mal de chose actuellement", "pour moi personnellement, j'ai été testé négatif récemment, mais par précaution, je préfère prendre les devants".