Nouvelle carte de France du coronavirus : ce qu'il faut retenir des annonces d'Olivier Véran

C'est sans aucun doute la principale annonce du ministre de la Santé ce soir. La Guadeloupe et la métropole d'Aix-Marseille sont placées en zone d'alerte maximale. Les bars et restaurants vont y être fermés à partir de ce samedi.



Les grandes villes comme Paris, Lille, Toulouse, Saint-Étienne, sont classées en zone d'alerte renforcée. Dans ces agglomérations, tous les grands rassemblements seront limités à 1000 personnes à partir de ce samedi. Les fêtes étudiantes et les rassemblements de plus de dix personnes y seront interdits. Dès lundi, la fermeture des bars se fera à 22 heures.



