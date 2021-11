Nouvelles mesures face à la 5ème vague de Covid-19 : les pistes les plus sérieuses

La priorité pour le gouvernement est d'accélérer la campagne de vaccination, avec un scénario privilégié : étendre la dose de rappel à toutes les tranches d'âge dès 18 ans et peut-être à partir de ce week-end. Il faudra donc se faire vacciner une 3ème fois pour conserver son pass sanitaire. Une mesure qui ne fait pas l'unanimité. “Moi, j'ai envie de me protéger et j'ai envie de protéger mes clients, parce que je suis commerçant”. “En fait, si je ne fais pas la 3ème, ça n’a pas de sens que j'ai fait les deux premières”.

Le gouvernement pourrait aussi réduire de six à cinq mois le temps d'attente entre la dernière dose de vaccin et le rappel. Les centres de vaccination vont devoir faire face à une demande plus forte. Il va falloir s'organiser. Dans ce centre de Meudon, tous les rendez-vous sont complets jusqu'à janvier. “On a tous les vaccins, on ne manque pas de bras, on a tous les vaccinateurs nécessaires”. L’exécutif veut aussi renforcer le pass sanitaire. Les tests PCR et antigéniques restent payant pour les non vaccinés. Leur validité serait réduite à seulement 24h au lieu des 72 h actuelles.