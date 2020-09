Nouvelles restrictions anti-Covid : ce qui va changer pour vous

Il reste encore un certain nombre de points d'interrogation sur les détails des mesures contre la reprise de l'épidémie de Covid-19 annoncées mercredi. Cependant, le gouvernement a commencé à donner des précisions sur les périmètres des zones d'alerte et les interdictions qui vont avec. Y aura-t-il des exceptions aux interdictions ? Quand entreront-elles en vigueur ?



