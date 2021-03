Nouvelles restrictions : ce qui change pour vous

La famille Etchegoinbery ne s’attendait pas à un confinement sept jours sur sept. Ils s’inquiétaient surtout d’une possible fermeture du collège de leur enfant. Jean Castex a déclaré : “Les collèges fonctionneront donc normalement”. Petite déception pour Alban, onze ans, mais il comprend la logique de cette décision. “Il faut qu’on étudie”, accepte-t-il. Pas de fermeture non plus pour les écoles et les crèches. Les lycées restent ouverts aussi mais avec une jauge de 50%. C’était déjà appliqué dans deux lycées sur trois, cela devient obligatoire pour tous dans les seize départements concernés.