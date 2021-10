Cancer du sein : un centre médical francilien accélère le diagnostic et l'administration des soins

Si le résultat de Béatrice est rassurant, pour d'autres, le diagnostic d'un cancer du sein sera confirmé sans perdre de temps. "On a tout très rapidement, ce qui nous permet de lancer les traitements au plus vite", souligne le Dr Marion Aupomerol, du service de pathologie mammaire de l'institut.

"Au total, la préparation entre le scanner et la séance prend environ trois heures, alors qu'il y a encore un an, au sein de l'établissement, on avait besoin de sept à quinze jours pour pouvoir faire tous les contrôles nécessaires", explique à TF1 le Dr Sofia Rivera, cheffe du service de radiothérapie du sein.

Évelyne, elle, a déjà démarré son traitement. Opérée cet été, elle est venue passer un scanner indispensable pour préparer sa radiothérapie, faire des marquages, et repérer précisément les zones à irradier. Et pour alléger son parcours, l'équipe s'est complètement réorganisée.

L'autre révolution pour les femmes concerne un meilleur repérage des risques de rechute. Encore aujourd'hui, une spécialiste analyse au microscope les cellules cancéreuses prélevées sur les patientes. Mais demain, c'est un logiciel d'intelligence artificielle qui le fera en quelques minutes.

Le programme informatique désignera les cellules nécessitant une nouvelle chimiothérapie et celles qui n'en auront pas besoin. "On est dans une ère où on essaie d'adapter au mieux le traitement", résume le Dr Magali Lacroix-Triki, du département de biologie et de pathologie médicales de l'institut Gustave Roussy.