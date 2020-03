Olivier Véran : "Nous allons donner des moyens aux soignants pour combattre la maladie"

Alors que l'épidémie de coronavirus s'accélère dans le pays, les professionnels du soin s'inquiètent du manque de masques de protection. Ce dimanche soir sur notre plateau, le ministre des Solidarités et de la Santé a assuré que "tous les médecins de ville auront accès aux masques FFP2. La distribution va commencer à partir de lundi", a annoncé Olivier Véran.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/03/2020 présenté par Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray sur TF1.