Omicron : des symptômes plus légers que ceux du variant Delta

Omicron ou Delta, les symptômes ne sont pas exactement les mêmes. Santé publique France vient de recenser ceux du nouveau variant. Dans le trio de tête, on retrouve la fatigue chronique, la toux ou encore la fièvre, parfois sous forme de sueur nocturne. C'est une nouveauté par rapport au variant Delta. En revanche avec Omicron, vous avez plus de chances de garder votre goût et votre odorat.

Ce variant semble moins virulent pour les personnes complètement vaccinées. “La propriété d’Omicron d'avoir peut-être un peu plus de symptômes bénins et ORL est due au fait que le virus a un peu plus de mal à s’accrocher sur le poumon et à créer des pneumonies”, nous explique le Dr Benjamin Davido, infectiologue à l’hôpital Raymond-Poincaré à Garches (Hauts-de-Seine).