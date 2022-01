Omicron : faut-il passer au masque FFP2 ?

Plutôt masque chirurgical ou FFP2, à chacun sa préférence. Les avis sont partagés. Dans la vidéo en tête de cet article, chacun justifie les raisons de son choix. La première différence qui saute aux yeux quand il faut faire un choix dans les rayons, c'est le prix. Comptez en moyenne 60 centimes d'euros pour un masque FFP2. Avec le même budget, vous pouvez acheter six masques chirurgicaux. Un écart de prix qui n'empêche pas les clients de se tourner de plus en plus vers le bec de canard. C'est ce que Kenza Ameyoud, pharmacienne de Saint-Denis a constaté. "Depuis Noël, on a remarqué qu'il y a beaucoup plus de ventes de FFP2. Mais je pense que c'est pour les personnes qui vont chez leur famille. On cherche plus à protéger les autres".