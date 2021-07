Où le variant Delta circule-t-il le plus en France ?

Le variant Delta est le responsable de la hausse inquiétante des contaminations en France depuis quelques semaines. Il représente aujourd'hui plus de 40% des nouveaux cas détectés. Quelles sont les régions les plus touchées ?

Il n'est pas encore prédominant mais poursuit inexorablement sa progression jour après jour. Le variant Delta représentait 10% des cas positifs il y a trois semaines, 20% la semaine dernière et puis, plus de 40% aujourd'hui. Pour cause, cette souche est extrêmement contagieuse.

Pour bien comprendre, avec le virus originel, un malade en contaminait trois, cinq avec le variant anglais et jusqu'à sept avec le Delta. "R0 à sept, c'est celui de la variole. C'est proche de la rougeole qui est au-delà de huit. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a une maladie aérienne dans toute sa splendeur. La variole et la rougeole sont deux maladies qu'on a réussi à contenir grâce à la vaccination", précise le Dr Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré (AP-HP) - Garches (Hauts-de-Seine).

Détecté pour la première fois dans les Landes en mai dernier, le variant Delta est aujourd'hui devenu majoritaire dans six régions, de la Normandie à la Corse en passant par l'Île-de-France. Cette accélération correspond au début des vacances et son brassage de population. Il est pourtant difficile d'anticiper les semaines à venir car le variant pourrait aussi rencontrer des freins. Et puis, il y a les dépistages, les gestes barrières. Aujourd'hui, seuls la Martinique, la Guyane, la Réunion et en métropole Paris sont repassés au-dessus du seuil d'alerte épidémique de 50 cas pour 100 000 habitants.

