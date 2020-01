Pékin ville morte, racontée par des Français expatriés

Pékin, une mégalopole à l’arrêt. L'épidémie de coronavirus touche de nombreuses villes en Chine et la capitale n'est pas épargnée, avec 114 personnes infectées et un mort jusqu'à présent. La peur de cette pneumonie virale a vidé les rues. Ses 21 millions d'habitants sont introuvables, restés cloîtrés chez eux. Une ville fantôme en plein congé du Nouvel an lunaire.

Les autorités encouragent les habitants à rester calfeutrés chez eux. Et pour ceux qui doivent sortir, il faut prendre plusieurs précautions : éviter de toucher au maximum avec ses doigts, porter un masque, et se laver les mains en rentrant chez soi... Mais il est parfois impossible de faire ses courses, les centres commerciaux sont bloqués pour éviter toute propagation du virus.

Pékin se trouve pourtant à 1.000 kilomètres du foyer de l'épidémie. "On a trois enfants et tous les jours on se pose la question de savoir si on va rentrer ou pas, prendre l'avion... On a des informations, des rumeurs, c'est vraiment angoissant", explique Franck, un Français expatrié en Chine depuis 13 ans.