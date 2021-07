Covid-19 : la Martinique reconfinée pour trois semaines dès vendredi

Lors de sa conférence de presse, Stanislas Cazelles a indiqué qu'il sera possible de se rendre au travail avec son attestation, en conseillant le "télétravail le plus largement possible". Les autres motifs de déplacements légitimes avec attestation sont les consultations médicales et de soins, l'accès à la vaccination, les motifs familiaux impérieux, l'assistance aux personnes vulnérables, les gardes d'enfants et les démarches judiciaires ou administratives.

Le préfet a précisé "qu'à la différence des précédents confinements", les transports et transferts vers l'aéroport seront autorisés. Les commerces pourront rester ouverts sans distinction entre commerces essentiels et commerces non essentiels, et la plupart des activités culturelles pourront aussi se prolonger dans la mesure où elles se font avec un masque.