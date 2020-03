Pascal Champvert : "On n'est pas dans la peur, on est dans l'action"

Pascal Champvert a rappelé sur notre antenne qu'une dizaine d'établissements sur plus de 10 000 autres sont sévèrement touchés par le coronavirus. "Il faut avoir bien conscience que nous devons tous être une barrière à la dissémination de ce virus. On n'est pas dans la peur, on est dans l'action. Et remuer la peur ne sert à rien, remuer les angoisses sur Internet ne sert à rien. Dans une période de guerre, nous devrons tous être mobilisés."



