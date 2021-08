Pass sanitaire : un défi pour les hôpitaux

Depuis ce matin, deux agents de sécurité sont postés devant cet hôpital. Ils ont été recrutés avec une mission : contrôler le pass sanitaire des patients et des visiteurs. Mais tous n'y ont pas pensé. C'est le cas de ce patient qui vient ce lundi pour une chimiothérapie : “Je ne vois pas pourquoi on refuse l'entrée de l'hôpital aux gens. C'est anormal, c'est une aberration d’État”.

Pour éviter ces malentendus, dans chaque service, les secrétaires appellent les patients un à un. “Certains ne sont pas au courant et attendent leurs rendez-vous parfois six à neuf mois à l'avance. Se présenter à un rendez-vous et s’attendre dire bah non, vous n'avez pas de test, vous n'avez pas de pass sanitaire, vous ne rentrez pas. Je pense que c'est douloureux.”