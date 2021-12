Pass vaccinal : la meilleure arme contre Omicron ?

Mais ce pass vaccinal ne sera pas encore mis en place pendant les fêtes de fin d'année. Le projet de loi sera étudié le 5 janvier en Conseil des ministres. Le 10, il sera débattu à l'Assemblée nationale pour une possible application au plus tôt fin janvier. En attendant, le pass sanitaire reste en vigueur et pourrait être exigé dans les entreprises. De quoi se demander si d'autres lieux pourraient être concernés. Le pass vaccinal n'est pas obligatoire et ne sera pas demandé pour aller à l'école. En revanche, il a été choisi d'accélérer la vaccination des enfants de plus de 5 ans dès mercredi si les autorités sanitaires donnent leur feu vert.