Pékin ville morte, racontée par des Français expatriés

L'épidémie de coronavirus touche de nombreuses villes en Chine et la capitale n'est pas épargnée, avec 114 personnes infectées et un mort jusqu'à présent. À Pékin, la peur de cette pneumonie virale a vidé les rues. Les habitants sont restés cloîtrés chez eux et les centres commerciaux bouclés pour éviter toute propagation du virus.



