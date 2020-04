Pénurie de masques : les masques "alternatifs" et les écharpes sont-ils efficaces pour se protéger ?

Selon les dernières études scientifiques américaines, le coronavirus pourrait se transmettre en parlant, via l'air expiré. L'utilisation d'une écharpe pour se protéger ne serait donc pas inutile. Pour les masques fait maison, en fibres de coton, une étude britannique a révélé qu'ils permettent de filtrer de manière significative les microbes expirés. Mais le masque chirurgical est trois fois plus efficace.



