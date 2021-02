Personnes vaccinées : les premiers effets positifs

Premier élément d'optimisme : chez les plus âgés, les plus vaccinés en France, le nombre de nouvelles contaminations est à la baisse. Au-delà de 70 ans, résidents d'Ehpad ou non, le taux d'incidence a chuté de plus de 30% depuis fin janvier, contre 7% tous âges confondus. Un autre signe encourageant est constaté à l'hôpital. Parmi les patients décédés du Covid, la part des plus de 80 ans est clairement à la baisse, quand celle des plus jeunes reste stable.