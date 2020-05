Peut-on continuer d'administrer de la chloroquine aux patients les plus graves ?

Le Haut conseil de santé publique doit se prononcer ce lundi sur les règles de prescription de l'hydroxychloroquine comme traitement du Covid-19. Une étude publiée dans la revue scientifique The Lancet a en effet remis en cause son efficacité après avoir épluché les dossiers de plus de 96000 patients dans le monde. Non seulement le traitement ne serait pas efficace mais il présenterait même des risques de décès et d'arythmie pour les malades. Si depuis le 26 mars dernier son usage était déjà restreint à l'hôpital et aux cas graves, il pourrait le devenir davantage. L'hydroxychloroquine sera-t-elle interdite même pour les patients hospitalisés ?