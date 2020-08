Pierre Hurmic, maire de Bordeaux : "Nous avons décidé de rendre le port du masque obligatoire"

Ce mercredi, Pierre Hurmic, le maire de Bordeaux, la préfecture et l'ARS ont décidé de rendre le port du masque obligatoire dans les rues Sainte-Catherine et Porte Dijeaux dès samedi. Ce premier week-end, une opération de pédagogie et de sensibilisation se mettra en place. Par la suite, une amende de 135 euros sera réservée aux récidivistes. La Gironde compte actuellement six clusters, dont quatre sont localisés à Bordeaux. Où en sont les tests de dépistage dans la métropole ?