Plan de vaccination anti-Covid : est-il remis en cause ?

À partir de lundi avec les personnes de plus de 75 ans et les personnes à risque, environ huit millions de Français seront éligibles à la vaccination. Combien de temps va durer cette étape ? Tout dépendra de deux critères : de la demande, plus forte que prévue, mais difficile à évaluer à ce stade, et du nombre de doses disponibles. Concernant les livraisons, Pfizer a annoncé hier des retards de trois à quatre semaines, le temps de réorganiser son usine en Belgique. Ce samedi matin, le fabricant assure que le rythme normal reprendra dès le 25 janvier, et qu'il y aura même une accélération mi-février. "Ça va avoir un impact au niveau individuel, puisqu'il y a certaines personnes qui auraient pu être protégées un peu avant qui seront protégées un petit peu plus tard. Mais à l'échelle de la population, la capacité qu'on va avoir à sortir de crise, ça n'aura pas d'impact sur le calendrier", précise Dr Martin Blancher, épidémiologiste.