Plateformes vaccinales : comment ça marche ?

Les plateformes de rendez-vous pour les vaccins contre le Covid sont pointées du doigt, notamment à cause de la hotline prise d'assaut et les retards de livraison. Elles sont très critiquées en ce moment, car des rendez-vous sont annulés ou déplacés et les rafraîchissements de pages se multiplient. Pourtant chez Doctolib, utilisé aujourd'hui par 42 millions de personnes, une équipe de 200 personnes a été mobilisée pour prendre les rendez-vous dans plus de 1 000 centres de vaccination. La plateforme Maiia, elle aussi, a ajusté ses services en mettant en place des équipes spécifiques. On constate alors que ces sites font tout pour aider à la vaccination. Le problème viendrait davantage des ARS, où il y a des retards au niveau de la gestion des doses et des livraisons. Comment expliquer cela ?