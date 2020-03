VIDÉO - Plus d'un tiers de l'humanité en confinement, les images de l'Inde aux Etats-Unis

De New Dehli à New York, les mesures de confinement donne à voir des villes aux rues quasi désertes, parfois dans une ambiance de fin du monde. Plus de 3 milliards de personnes (soit plus d'un habitant de la planète sur trois) sont désormais appelées à rester chez elles, dans l'espoir d'enrayer la pandémie de coronavirus (Covid-19), qui a déjà fait plus de 18.000 morts et ébranle l'économie mondiale.

Dans les rues vides de la capitale indienne, le chant des oiseaux a remplacé l'habituelle cacophonie de klaxons et de cris. L'Inde, deuxième pays le plus peuplé du monde derrière la Chine, a ordonné à son tour le confinement de ses 1,3 milliard d'habitants à partir de ce mercredi. "Souvenez-vous que même un seul pas hors de chez vous peut ramener la grave maladie du coronavirus dans votre foyer", a averti le Premier ministre Narendra Modi, dont le pays recense 519 cas, dont 10 morts.