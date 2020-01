Pneumonie virale en Chine : faut-il s'en inquiéter ?

Un mystérieux virus d'origine animale est apparu le mois dernier dans un marché spécialisé dans la vente de poissons et de fruits de mer de Wuhan. Il a entraîné des cas de pneumonie chez certains marchands. Deux d'entre eux sont morts. Le Quai d'Orsay recommande aux voyageurs en Chine d'éviter tout contact avec des animaux et des personnes souffrant d'infection respiratoire. En cas de doute, il est recommandé de consulter son médecin.



