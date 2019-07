Pollution : l'ANSES alerte sur de nouvelles particules ultrafines toxiques et recommande de réduire le trafic routier

L'agence nationale recommande de "cibler en priorité, dans les politiques publiques concernant l'air, trois indicateurs particulaires non réglementés: les particules ultrafines, le carbone suie et le carbone organique, en complément des indicateurs de particules PM2,5 et PM10 (les particules fines) actuellement en vigueur". L'ANSES s'est également projeté concernant la composition du parc automobile français et son évolution à 2025, tout en mettant l'accent sur l'importance de mieux étudier les effets d'autres sources de pollution que sont l'agriculture, le transport maritime et l'activité portuaire.





A l'AFP, Guillaume Boulanger précise ainsi que les évolutions technologiques, comme les filtres à particules sur les véhicules diesel, "permettent une diminution des émissions de particules mais sont insuffisantes pour améliorer durablement la qualité de l'air". "Il faut encourager des technologies alternatives, dont le véhicule électrique, mais surtout il faut réduire le trafic par les transports en commun, la marche à pied, le vélo, l'intermodalité".