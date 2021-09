Polynésie française : la lutte acharnée contre le covid

La semaine dernière, 25 personnes sont mortes en 24 heures. À l'échelle de la métropole, c'est comme si 6 000 patients étaient décédés, dix fois plus qu'au pire de la crise et encore ne sont pas comptés les nombreux Polynésiens morts chez eux sans avoir atteint l'hôpital. "C'est la seule réanimation de Polynésie donc c'est pour l'ensemble du territoire, c'est pour 270 000 habitants. On est monté de 24 places à 49 places, mais même ça, on a été saturé", indique Dr Tony Tekuataoa, chef du service anesthésie-réanimation.

Dans le hall, sous les toits, une salle de réanimation supplémentaire a été préparée, mais les lits restent vides, non pas faute de patients, mais de personnel. "On est frustré de ne pas pouvoir ouvrir tous les lits à nos dispositions parce qu'on manque encore de ressources. Ça, c'est vraiment un souci pour nous parce qu'on laisse des patients en dehors de la réanimation qui nécessiteraient des soins intensifs et on ne peut pas les prendre parce qu'on n’a pas de la place. On est obligé de les déplacer de faire du Tetris tous les jours", déplore Dr Laure Beaudoin, chef de service anesthésie-réanimation.