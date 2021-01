Pompiers, aides à domicile : la campagne de vaccination élargie

Ils ont su ce matin qu'ils pouvaient se faire vacciner et ils n'ont pas perdu de temps. À Nancy aujourd'hui, une quinzaine de pompiers se sont tout de suite portés volontaires. La vaccination était déjà possible aux personnels soignants de plus de 50 ans. La voilà élargie aux pompiers et aux aides à domicile âgés de plus de 50 ans, comme Sophie, qui a tout juste l'âge requis. Elle intervient pour le ménage ou les repas chez une trentaine de personnes âgées dépendantes. Elle ne demande qu'à se faire vacciner pour avoir l'esprit plus tranquille. Encore faut-il trouver où se faire vacciner.