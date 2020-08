Port obligatoire du masque : place aux amendes

Dans une note diffusée aux Préfets, le ministre de l'Intérieur souhaite que l'on passe désormais à la vitesse supérieure. Il veut plus de fermeté. Dans le centre-ville de Quimper, 30 verbalisations ont déjà eu lieu en 24 heures pour non-respect du port du masque. Dans les prochains jours, la police va multiplier ses contrôles dans les bars et restaurants. Respect des gestes barrières, limitation à dix personnes par table, une infraction à ces règles pourrait amener à une fermeture de ces établissements.



