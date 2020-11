Pour la première fois, un cœur transporté d'urgence en TGV afin de greffer un malade

Un épais brouillard s'est abattu en début de semaine sur la région de Nancy. Une information météorologique insignifiante jusqu'au décès d'un homme, dans l'hôpital de la ville. Après une discussion hâtive avec sa famille, le don de son cœur a en effet été décidé. À quelques centaines de kilomètres de là, un receveur malade est quant à lui choisi parmi les cinq cents personnes en France en attente de greffe.

La brume intense empêche cependant les avions et hélicoptères de décoller. Les voies aériennes sont pourtant indispensables pour transporter un organe aussi fragile. De plus, le cœur doit être implanté dans les quatre heures qui suivent le prélèvement. Cela exige un moyen de transport rapide. Les voies terrestres classiques sont ainsi inenvisageables. La dernière option ? Emprunter les rails. "Vous êtes sûrs que c'est possible ?", "On s'est dit 'oui, on va essayer' et on y est arrivé", raconte le personnel soignant du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nancy. Leur décision est prise : ils tentent le tout pour le tout.