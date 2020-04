Pourquoi certains sont épargnés par le virus ?

Selon des données compilées par Santé Publique France, les femmes seraient moins touchées par le virus que les hommes. En effet, on compte 27% de femmes en réanimation et 44% des décès. Elles auraient un système immunitaire plus fort et plus endurant notamment grâce à l'œstrogène. Les femmes ont également moins de comorbidité, c'est-à-dire des maladies annexes. Alors que 67% des décès dans le pays sont dus à des comorbidités. On sait également que les fumeurs résisteraient mieux au virus, pourquoi ? Quid des groupes sanguins ?



