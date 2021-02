Pourquoi la France n'arrive-t-elle pas à garder ses "biotechs" ?

À deux pas du centre-ville de Nantes, un centre de recherche flambant en neuf, financé par des fonds publics. Bienvenue chez Osé, une start-up spécialisée dans les biotechnologies. Depuis un an, les 25 chercheurs travaillent sur un nouveau vaccin contre le covid. Au total, une vingtaine de sociétés française se sont lancé dans la course au traitement du covid. Des structures bien plus modestes que les mastodontes Pfizer ou Moderna. Tous les chercheurs de ces entreprises ont grandi dans le secteur public, comme ici au centre hospitalier de Nantes.

Certaines sociétés sont toujours hébergées dans ce centre de recherche. C'est le cas de Xenothera, le dernier-né des biotechs. Il développe lui aussi un vaccin contre le covid. Et pour continuer à faire grandir son laboratoire. Sa présidente a besoin de 20 millions d'euros supplémentaires. "Quand on démarre on a besoin très vite de se financer. Pour ça, on a besoin de gens qui investissent qui croit à votre histoire, avec votre idée et qui investissent", révèle Odile Duvaux, cofondatrice et présidente de Xenothera.